ALAR KILP Valitsuserakondade kaotus europarlamendi valimistel soodustab valitsuse vahetust

Isamaa saavutas läbi aegade parima tulemuse (21,5 protsenti häältest, varasem parim oli 2014. aasta 13,9 protsenti, või kui 2004. aasta arvestuses liita Isamaa ja Res Publica tulemused kokku, siis 17,2 protsenti). EKRE tulemused on samuti olnud tõusvas joones, tänavune 14,9 protsenti ületab varasema parima (2019. aasta tulemus oli 12,7 protsenti). Tänane opositsioon sai kokku 48,8 protsenti häältest (jättes arvestamata Parempoolsete ja teiste parlamendiväliste hääled) valitsuskoalitsiooni 39,8 protsendi vastu.

Reformierakonna tulemus (17,9 protsenti) on küll parim, milleni ilma Andrus Ansipita on jõutud, ent rohkem kui kuus protsenti kehvem tulemustest, mis saadi Ansipi kandideerides (24,3 protsenti 2014. aastal ja 26,2 protsenti 2019. aastal). Sotsidel läks natuke halvemini kui eelmine kord (tulemus on nelja protsendi võrra kehvem) ning pea poole kehvemini kui parimal korral (36,8 protsenti 2004. aastal), ent sotsid kaotasid koalitsioonierakondadest vähim ning neil ei ole õhus ka juhi vahetust.