IGOR GRÄZIN Miks peab Eesti riik ära tegema selle, millega kirikud ise hakkama ei saa?

Kordan eelnevalt kirjutatut: usundiõpetusel pole mingit seost usuga erinevalt usuõpetusest. Seda küsitavam see referendum on. Me ei korralda ju referendumit füüsika, algebra ja käsitöö õpetamise asjus. Ent mingi emotsionaalne seos on siiski olemas, kuna tekitab mulje teatava ideoloogia (mittekonfessionaalse religiooniõpetuse) pealesurumisest riiklikus hariduses. See sunnib meile peale vajaduse meenutada usu ja riigi vahekorra käivat sätet meie Põhiseaduses, mida sageli tõlgendatakse valesti.