Raul Eamets Metsasõjast läbi diletandi silmade

Looduskaitsjad rõhuvad sellele, et eestlased on metsarahvas ja mets on meie ajaloos mänginud väga olulist ja märgilist rolli. Tõele au andes pidasid saksa parunid eestlasi rohkem maarahvaks ning mets ja maa pole päris sünonüümid, aga las ta olla. Ilmselt peame minema ajas kaugemale tagasi, sellesse aega, kui Taara veel elas. Teine oluline argument on elurikkuse säilitamise vajadus, sest puupõld ja mets ei ole loodusliku mitmekesisuse ja elupaiga mõttes üks ja sama asi. Kolmandaks lisandub siia veel CO2 sidumise teema. Kaheaastane võsa ei seo süsinikku samas mahus kui täiselujõus mets ja tulevikus peame hakkame trahve maksma. Edasi tulevad teised majanduslikud argumendid: et me võtame metsa maha ja see läheb lihtsalt ahju ehk siis kütteks. Majandusteadlasena võin kinnitada, et see on tõesti nii.