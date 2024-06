JUHTKIRI Kodukamarast Euroopa lainele

Parempoolsed aga said 6, 9 protsenti häältest, mis on selgelt üle riigikogu valimiskünnise. Seevastu Eesti 200 sai vaid 2, 6 protsenti häältest, mis tähendab, et erakond peab tegelema tõsiselt sisekaemusega.

Kui aga Euroopa tasemel paremäärmuslaste tõus ei osutunud nii suureks nagu oodatud, siis Euroopa Liidu liikmesriikides eraldi said paremäärmuslased palju kohti juurde. Selgeim märk sellest oli Prantsusmaal, kus valimised kaotanud president Emmanuel Macron kuulutas välja erakorralised valimised. Valimiskaotus tabas ka Saksamaa kantsleri Olaf Scholzi sotsiaaldemokraate. On selge, et see tähendab nii Macroni kui ka Scholzi positsiooni nõrgenemist Euroopa Liidus ja sel võib olla mõju Euroopa Liidu edasistele sündmustele.