RAIVO VARE Paremradikaalide edu saabki teoks ja sel on mõju ka meile Eestis

Saabuma on hakanud Europarlamendi valimiste esialgsed prognoosid, mis toetuvad extipollidele. Kõige pingelisemalt jälgitakse seda, kas ja kui palju kaotavad senised valitsejad ja kui palju kui üldse saavad juurde parempoolsed jõud. Seda enam, et viimastel päevadel on kiputud pahandama taas Euroopa Komisjoni etteotsa tõusta lootva Ursula von der Leyeni «sõbrakssaamisele» eelkõige parempoolse tiiva mõnes mõttes liiderfiguuriks tõusnud Itaalia peaministri Giorgia Melloniga.