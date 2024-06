Euroopa Parlamendi valimistel hääletas Eestis 369 426 inimest ehk 37,7 protsenti kõikidest valijatest. Valimisaktiivsus võiks alati suurem olla ja eks üle Euroopa see ongi kõrgem kui Eestis.

Eelmine kord oli see ELis natuke üle 50%, Eestis 37%, seekord Eestis 37,7%, kuid tegelik valijate arv on siiski palju kõrgem kui eelmine kord, pea 333 000 pealt kasvas osalus pea 370 000ni. Nii et hääletajaid oli seekord rohkem.