KAISA RAADIK Turundusmaailm seisab revolutsiooni lävel

Tehisaru (Artificial Intelligence, AI) levib laialt pea igas valdkonnas ja ka turunduses antakse üha rohkem varem inimeselt inimesele suunatud olnud tööd masinale teha. Erinevate uuringute järgi suhtub valdav osa ehk ligi kaks kolmandikku turundajatest tehisaru võimalustesse positiivselt, mis kinnitab veelgi tõsiasja, et nimetatud tehnoloogia hakkab tiigrihüppeid tegema ka sellel alal. Küsimus on pigem selles, kuidas AI tõhusust suurendades seda hüpet veelgi kõrgemaks, pikemaks ja kiiremaks tuunida. Olgugi et tehisaru tõstab pead, pole see ainus trend, mis turunduses praegu ilma teeb.