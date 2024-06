RAIMOND PIHLAP Eesti väiksus teeks jälgimisühiskonna eriti ohtlikuks

Foto on illustratiivne.

Tõenäosus on suur, et jälgijal on jälgitavaga isiklik eraeluline kokkupuude. Oma teadmised teise saladustest võib ta aga eraellu kaasa tuua, leiab Elva vallavolikogu liige Raimond Pihlap (Isamaa).