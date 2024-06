JÜRI KOTŠINEV Venemaa ajalugu «sõjaudus»

Viimastel aastatel on Vene-Ukraina sõjaga teravaks muutunud tendents, mis andis endast ka varem märku, kuid nüüd on erilise kontrastiga üles kerkinud. Nimelt on peale kunagise NSVL lagunemise oma iseseisvuse taastanud riikides välja ilmunud suur hulk «asjatundjaid», kes arvavad, et olles sündinud kunagises NSVL-s on nad suured «Venemaa asjatundjad».