Postimees vahendas kokkuvõtet Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) uuringust viitega, et ka Eestis on väikereaktorite kasutuselevõtt teemaks. Vastab tõele, et Fermi Energia valis 2022. aasta lõpus pooleaastase tehnoloogiavaliku protsessis välja GE Hitachi BWRX-300 kui kõige rajamiskindlama, väikseima tehnilise riski, käidukogemusega ja olemasoleva kütusega väikereaktori tüübi.