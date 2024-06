RIINA SOLMAN Usundiõpetuse abil revolutsioonilise võrdsuskultuuri vastu

Viilma rõhutas senist piiravat olukorda, kus vaid iga seitsmes kool vastavat õpet võimaldab, sedagi peamiselt gümnaasiumisse jõudnuile. Peapiiskop põhjendas, et on vastutustundetu jätta iga uus põlvkond riikliku hariduspoliitika tulemusena teadlikult ilma usundite ja usualastest teadmistest ja vastavast «kirjaoskusest». Nõustun peapiiskopiga, sest haritud inimese tunnuseks on teadmised, lai silmaring ja lugupidamine erinevate eluvaldkondade vastu.