RAINER SAKS Ukraina droonid tabasid Mozdoki lennujaama - Venemaa hoiab seal oma MiG-31 hävitajaid

Erinevatest allikatest võib välja lugeda, et Ukrainal on lootus saada täiendavalt kaks Patriot õhutõrje süsteemi. Need on ennast tõestanud kõige tõhusamate kaitsesüsteemidena mis tahes Vene raketisüsteemide, seal hulgas kõige moodsamate ballistiliste süsteemide vastu. Seetõttu on Patriot tarne Ukraina jaoks kõige olulisem.

Venemaa rünnakud Ukraina energeetikasüsteemi vastu on toonud osalist edu, nagu ka 2023. aasta talvel. Ukraina ametnike teadete kohaselt on purustatud või kahjustada saanud umbes 50% Ukraina elektrienergia tootmisvõimsusest, mis tõendab, et õhutõrje vahendeid on Ukrainal väga olulisel määral puudu. Venemaa ei ole suutnud Ukraina tsiviiltaristut raketirünnakutega purustada ainult seepärast, et rakette ei suudeta vajalikus koguses toota ja Ukraina puudulik õhukaitse suudab siiski enamuse rünnakutes kasutatud rakette hävitada.