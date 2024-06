Alles hiljuti kurjustasid ameeriklased, kui Patriot-süsteemiga võeti maha õhusihtmärgid Venemaa kohal. Mis siis, et see õhuvahend oli platvormiks raketile või planeerivale pommile, millega rünnati Ukrainat. Brittidel ja prantslastel pole vist seda probleemi olnud SCALP-rakettide kasutamisel. Paraku seetõttu, et Krimmi ikkagi loetakse Ukraina osaks ja Venemaa üksuste ründamine Krimmis ei tähenda Venemaa territooriumi ründamist. Ei ole kuulnud, et SCALP-raketiga oleks rünnatud mõnda lokatsiooni Belgorodi või Kurski oblastis. Eelmisel nädalal tuli riikidelt lõpuks hulk poliitilisi avaldusi, millega lubati või keelati kingitud sõjavarustuse kasutamine väljaspool Ukrainat.