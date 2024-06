Enno Kuldkepp Järvselja jahilossi kurvast saatusest

2022. aasta mai lõpul osalesid metsanduse 1972. aasta lennu vilistlased pool sajandit pärast tollase Eesti Põllumajandusakadeemia lõpetamist oma pidulikul kokkusaamisel jahilossis koos ööbimiste, saali ning sauna kasutusega. Miski ei viidanud vajadusele, et tuleks ette võtta mingid tõsisemad renoveerimistööd.

Tartu Postimehes on ilmunud kaks kirjutist jahilossi saatusest 20. märtsil ja 31. mail, kuid minu päringutele 22. märtsil ja 25. aprillil ei ole Eesti Maaülikool seni vastanud. Paljude metsameeste mure ei ole saanud vastuseid, miks viidi lossi renoveerimine sellisesse seisu, nagu ta täna on, tegemata eelnevaid uuringuid renoveerimise vajaduse ja võimaluste osas. Samuti selliste otsuste juures tuleks alati kaasata kogukonda, kui tegu on kogukonnale väga olulise objektiga.