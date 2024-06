Silver Kuusik Kas peaministril on huvide konflikt?

Peaministripartei ehk Reformierakonna toetus on Norstati küsitluste alusel langenud valimisteaegselt pea 30 protsendilt alla 20 protsendi. Samast ajast on 60 protsenti või rohkem neid, kes ei kiida Kaja Kallase tegevust heaks ning arvab, et valitsus teeb oma tööd halvasti. Praeguse seisuga saaks Reformierakond 21 kohta riigikogus, ehk 17 reformierakondlast jääks oma kohast ilma.

Niisugune seis on juba alates eelmise aasta oktoobrist. Reformierakonna toetust on õõnestanud idaäriskandaal, mis hakkab nüüdseks ununema, aga eelkõige majandusseis ning järjekindlad maksutõusud. Seejuures on maksutõstmisele alternatiivid olemas – hiigelkasumeid teeninud pankadelt saaks neid kahjustamata võtta riigieelarvesse solidaarsus- või erimaksuna üle 500 miljoni euro, mida on näiteks kaks-kolm korda rohkem, kui planeeritav automaks. Nagu Läti ja Leedu on teinud. Võimalik on vähendada kulutusi riigibürokraatiale ning maksta toetusi ainult Ukraina rindemeeste perekondadele.