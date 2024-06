Tähelepanelik lugeja võib pealkirja vaadates nõutult küsida – kui raha ei ole, siis kust otsast me rikkad oleme? Kas ehk mõtleb autor meie võrdlemisi madalat riigivõlga, suvel ringi tiirutavaid sääski (neid on tõesti palju), laulupeol esinevate kooride arvu või… midagi muud?

Kuigi ka need eelmainitud on igati olulised, on Eesti rikas ka dogmaatilise mõtlemise poolest. Me kipume kramplikult kinni hoidma hüüdlausetest, mis on sündinud hoopis teisel ajal ja teises kontekstis, aga ometi seame oma samme täna ikka nende tõekspidamiste järgi. Kes ei teaks neid kõlavaid folkloori «tõdesid» või käibefraase?