Triinu Allika Toiduohutuse tagamiseks peab olema vastav kultuur

Ohutu toit on miski, mis on muutunud normaalsuseks, ja mõte sellest, et toit võiks olla tarbijale ohtlik, ei käi just iga päev meie mõtetest läbi. Tahame tunda end hästi ja turvaliselt ning saastunud toit, kõhulahtisus või hoopis karmimad tagajärjed on pigem arengumaade probleem, kirjutab põllumajandus- ja toiduameti toiduosakonna juhataja Triinu Allika