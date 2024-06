Rainer Saks USA ähvardab tuumaarsenali kasvatada

Euroopa Komisjon teatas, et Ukraina ja Moldova on valmis alustama liitumiskõnelusi Euroopa Liiduga. Lõplik otsus on liikmesmaade teha ning uuriv ajakirjandus eeldatavasti keskendub Ungari positsiooni selgitamisele. Lõpuks ei suuda Ungari muidugi peatada läbirääkimiste alustamise protsessi, kuid kulutab asjatult kõigi närve ning võimaldab Venemaale võita aega ja Ukraina vastu sõda jätkata.