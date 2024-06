Päris nii lihtsalt need arutelud toona siiski ei läinud. Ei hakka siinkohal vaatama kõiki assambleele esitatud põhiseaduse eelnõusid, vaid piirdun kahe olulisemaga, millest assamblee oma tegevuses lähtus. Need on Jüri Adamsi ja tema meeskonna esitatud eelnõu ning Jüri Raidla töögrupi esitatu.