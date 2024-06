NÄDALA NÄGU Mart Võrklaev – mees, kes täidab patuoina rolli

Avalikkusele ja isegi Reformierakonna liikmeskonnale ei ole teada, kuidas peaminister Kaja Kallas (RE) valis oma meeskonna hulgast välja ministrikandidaate, võimalik, et tehti mängu kivi-paber-käärid või loeti entel-tentel-trikatreid, kuid kuidagi sai Mart Võrklaevast (RE) rahandusminister. Riigikogu fraktsioonikaaslased väljaspool Kallase lähimat ringi olid äärmiselt üllatunud valiku üle, arvestades seda, et reservmängijate pingil istub neil mitmeid kõrgelt hinnatud rahanduseksperte ja endisi rahandusministreid.

Võrklaeva tundvad erakonnakaaslased teavad teda toreda ja sõbraliku inimesena, kuid peetakse üllatavaks, et ta nii keerulise ja vastutusrikka ametikoha üldse vastu võttis. «Noor mees, julgeb riske võtta, aga riskidel on hind, mida peab ikka ka vaatama, sest mingid jooned on riskide võtmisel ees,» ütleb üks staažikas kaaslane. «Ilmselt ta ei arvanud, et see roll on nii keeruline. Rahandus ongi väga keeruline valdkond. Ta sattus sellele kohale võib-olla endalegi ootamatult,» lisas teine.