Tarmo Soomere Pakkudes lastele parimat

Hiljutise lastekaitsepäeva puhul sobib meenutada Antoine de Saint-Exupéry tähelepanekut, et lapsed peavad suurte inimestega väga kannatlikud olema. Suured inimesed kipuvad ikka omi asju ajama ja pakkuma lastele seda, mis suurtele oluline. Aga selleks, et lapsed suureks kasvaks, on neile enamasti hoopis midagi muud vaja. Ennekõike sellist tarkust, millel ka mitmekümne aasta pärast väärtus oleks, kirjutab Eesti teaduste akadeemia president Tarmo Soomere.