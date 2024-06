Modi ja Jaishankar ajavad eneseteadlikku välispoliitikat

«Kuidagi peab Euroopa välja kasvama mõtteviisist, et Euroopa probleemid on maailma probleemid, aga maailma probleemid Euroopa probleemid ei ole,» rääkis Jaishankar siis. Ta teatas, et India ei kavatse alluda lääne survele ega lõpeta kaubandussuhteid Venemaaga, vaid lähtub enda huvidest, seostades neid nn globaalse lõuna riikidega laiemalt.