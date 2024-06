AK FOOKUS Maailma suurimad valimised tõid börsikrahhi ja hulga kuumarabandusi

On juba aeg harjuda: maailma suurim riik on India ja sellisena nõuab ta järjest enam tähelepanu. Pole näha, et miski saaks India aasta eest saavutatud positsiooni ohustada. Hiina vananeb, nagu ka lääs. India rahvastik kasvab kiirelt ja sellepärast on nende 1,4 miljardit elanikku hoopis teine tera kui Hiina sama suur rahvaarv.