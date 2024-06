ENE-MARGIT TIIT Miks tuleks Rail Balticu ehitus lõpetada?

Kuid on üks «püha lehm», mida ei puudutata, isegi võimalusena ei mainita. See on Rail Baltic, mille alguspunkti – Ülemiste terminali ligi 30-miljonilist (esialgse hinnangu järgi) ehitussaagat äsja pidulikult alustati.

Aruteludes Rail Balticu (RB) vajalikkuse, kasulikkuse või kahjumlikkuse üle on pikkade aastate, et mitte öelda aastakümnete jooksul esitatud palju argumente ja seisukohti. On saanud selgeks, et tänapäeva tingimusi arvestades ei ole see projekt majanduslikus mõttes kasumlik: niihästi reisijaid kui ka sellel veetavaid kaupu on liiga vähe, et kulutusi tasa teenida.