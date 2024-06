HANNO PEVKUR Härra Terras, kas te mitte ise kaitseväe juhatajana lati alt läbi ei jooksnud

Endine kaitseväe juhataja Riho Terras on pidanud suures europarlamendi poliitkampaanias vajalikuks arvata, et riigikaitses on valitsus teinud karuteene. Kampaanias on kindlasti lihtne süüdistusi loopida, aga vaatame siis kaitseeelarveid ajal, mis Riho Terras Eesti riigikaitset arendas.