Viimaste päevade uudiste valguses Donald Trumpi kohta on ilmselt paljudel tekkinud küsimus, kas tõesti võib presidendiks saada isik, kes on kuriteos süüdi mõistetud. Selgub, et selline võimalus on olemas ka Eestis, kirjutavad TGS Balticu vandeadvokaat Vitali Šipilov ja jurist Enelin Terav.