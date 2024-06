Andrei Kuzitškin Seal, kus tuleb näidata jõudu, näitab Eesti riik nõrkust

Kui palju kordi on juba maailmale kinnitatud, et Vladimir Putini režiim on tugev, osav ja salakaval vaenlane, keda ei saa võita sanktsioonide ja resolutsioonidega. Putin ei tunnista seadusi ja peab pidevalt võitlust ilma reegliteta. Seetõttu jääb euroopaliku valgustuse, humanismi, seaduste ja vabaduse austamise vaimus üles kasvanud kollektiivne lääs Kremlile kogu aeg alla.