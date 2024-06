Ukraina kaitseväe juhataja kindral Sõrski hindas olukorda rindel tervikuna ikka veel raskeks, kuid Ukraina armeel on tema hinnangul juba tekkimas võimalused olukorra parandamiseks. Kindral loetleb, et Vene armee üritab pealetungi neljas põhilises suunas – see on Kupjanski. Pokrovske (Avdijivkast läänes), Kurahovske (Donetskist edelas) ja Harkivi suunal. Lisaks toimub lokaalne pealetung Tšasiv Jari suunas Bahmuti piirkonnas.