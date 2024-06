Minu vanaema ei öelnud kunagi: ma lõhkusin tassi. Ta ütles just nii: tass läks katki. Justkui saaks tass ise puruneda. Ta võis muidugi kogemata katki minna ja nii see tegelikult juhtuski – kujutan endale ette endast väljas vanaema, kes mingis vihahoos (tal oli äge iseloom) võis meelega tassi katki visata, aga ma ei kujuta ette, et ta otsustaks ennast süüdi tunnistada: mina lõhkusin tassi.