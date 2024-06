LEON GLIKMAN Kafkalik eelnõu - ametnikud peesitavad, aga ettevõtjad maksku hiigeltrahve

Justiitsministeeriumi poolt väljapakutud kafkalik eelnõu on haldusriigi jüngrite unelm: olemuslikult on tegu süüteomenetlusega, kuid ilma repressioonimeelseid ametnikke häirivate põhiseaduslike garantiideta. Nagu mitmete muude ahistavate eelnõude puhul, sümptomaatiliseks õigustuseks on toodud Euroopa konkurentsidirektiivi ECN+ ülevõtmise vajadus. Teisisõnu, mängitakse head ja halba politseinikku: meie oleme head, kuid mis me saame teha, kui Euroopa sunnib.