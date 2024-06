On kahetsusväärne, et Eesti arvamusruum on täitunud kõikvõimalike isehakanud ekspertidega, kelle eritatavat eluvõõrast, kuid see-eest soravat juttu mõni meediamaja hirmsalt armastama kipub, viitab Ahti Kallikorm (Isamaa) kriitiliselt 21. mail Eesti Päevalehes/Delfis avaldunud Rainer Pesti arvamusele.