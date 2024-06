MART KULDKEPP Venemaa ähvardused on tagajärjeta jäänud

Venemaa ähvardused, et kõigele sellele järgneb mingi ennenägematu eskalatsioon, on nagu ikka tagajärjeta jäänud – kui selleks just mitte pidada sagenenud hübriidrünnakuid väljaspool Ukrainat. Need on andnud aga pigem vastupidise efekti, kriipsutades alla Vene ohu tõsiseltvõetavust isegi nende riikide jaoks, mis ise asuvad sõjatandritest hoopis kaugel. Tegelikult ei saa Venemaa selles liinis väga kaugele minna.