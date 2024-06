JÜRI GINTER Vabariigi valitsus valetab riigikogule

Riigikogule esitatud alushariduse seaduse eelnõu seletuskirjas väidetakse: «Võrreldes kehtiva KELS § 24 lõikega 3 on ülesandeid täpsustatud ja neid lisatud. Käesoleva eelnõu eesmärk on suurendada hoolekogu rolli lasteaia tegevuse korraldamisel.» Samasuguseid väiteid võime leida pressiteadetest. Tegelikult on olukord täpselt vastupidine. Lasteaia hoolekogu rolli vähendatakse oluliselt, kirjutab harisussotsioloog Jüri Ginter.