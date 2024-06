VIKTORIA LADÕNSKAJA-KUBITS Kellele seda arvamust vaja on?

Tundub, et ühiskond on viimase kahe aasta jooksul muutunud arvamuste suhtes nõudlikumaks. Aeg on selline, kui teise inimese arvamus aina kriitilisemaks muutuvas julgeoleku olukorras võib ebameeldiva stsenaariumi realiseerimisel tähendada ka potentsiaalselt ohtlikku käitumismustrit. Arvamuste tarbimise kaudu hingab inimene sisse usku, ahmib kindlustunnet, proovib maandada hirmu. Just sellepärast on arvajajaid palju, arvamused aga tihti kattuvad.