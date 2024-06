JUHTKIRI Kuulutama olen vahva

Me elame nüüd väga teistsuguses maailmas ning kuigi taas käib Krimmis sõda, on meie taskutes nutitelefonid, mille abil saame otse näha kaugete maade telepilti, osta lennupileteid Aafrikasse ja tõlkida meile arusaamatuid tekste eesti keelde. Kuid Postimees on endiselt alles ja nüüd lisaks paberlehele sellessamas nutitelefonis. Ja ikka kuulutama vahva. Postimehe missioon on jätkuvalt arutleda eesti keeles koduste ja maailma asjade üle, hoida ülal teadmiste tõrvikut ja kui tarvis, siis tõrvik kellegi istmikugi alla torgata. Meie ühine teekond jätkub, hea lugeja.