ANTI POOLAMETS Enne valimisi käte raudu panek pole kunagi juhus

Õigussüsteemi instrumentaliseerimine poliitilise võitluse jaoks ei ole uus asi, aga USA valimisvõitluses on see võtnud eriti kõrged pöörded. Ka panused on kõrged, sest Donald Trumpi valituks saamise mõjud saavad olema tuntavad kogu läänemaailmas. Kujutame vaid ette, kui Trump tõmbab rohepöördele pidurid peale, siis jäävad paljud suurettevõtted ilma miljarditest. USA saatkonnad lõpetaksid päeva pealt LGBT-lipuga lehvitamise. Loomulikult kasutab Trumpi vastasleer kõikvõimalikke vahendeid, et neid muutusi takistada.