AIMI PÜÜA Oleme astunud juba tehisintellekti sajandisse, katsuks nüüd e-eksamitega ka järje peale saada

2012. aastal oli Eesti kool digitehnoloogiate kasutamisel PISA uuringus liider, kümne aastaga oleme selle positsiooni loovutanud: 15-aastastest ainult 47,5 protsenti kasutab arvutit õppetöös kas kord või enam nädalas. Soomes on see näitaja 74,5 protsenti, Taanis 85,2 protsenti. Eesti 15-aastased kasutavad digivahendeid lausa 36,8 tundi nädalas meelelahutuseks, samas õppetöös keskmiselt 1,6 tundi päevas, mis on uuringus osalenud riikide keskmisest 0,3 punkti vähem.

E-eksamid on 21. sajandi autentne viis suuremahulise riikliku hindamise läbiviimiseks. Hindamisel tehnoloogia kasutamine on ressursisäästlik – e-hindamisel hindab ligi 75 protsenti ülesannetest arvuti, jättes inimesele hindamiseks need ülesanded, mida ei ole mõistlik tehnoloogiaga hinnata või mida me veel niimoodi hinnata ei oska. Võrdluseks: ka teiste riikide haridussüsteemides on juba mindud või ollakse minemas üle e-hindamisele, eri tempos, aga sihikindlalt. Nii on hindamine elektroonne meie naabritel Soomes, Rootsis, Norras. Soomes on gümnaasiumi lõpus toimuvad eksamid elektroonsed juba 2017. aastast, viimasena, vahetult enne koroonapandeemiat digiteeriti matemaatikaeksam.