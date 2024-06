HUBERT KAHN Eesti januneb teadusmahuka tööstuse järele

Oli hea meel teada saada, et Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse välisinvesteeringute keskuse juhil Joonas Väntol on valminud tabel, milles on kirjas ligemale 20 ettevõtet, mis võiksid potentsiaalselt sobida meie vabariiki, kirjutab TÜ emeriitprofessor Hubert Kahn.