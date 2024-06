URMAS REINSALU Võrklaevale alluv maksuamet loob Eestist Hiina-laadset nuhkimisühiskonda

Valitsus on pikalt tootnud loosungeid personaalsest riigist, mis näeb ette andmete ulatuslikumat kasutamist teenuste pakkumiseks. Nüüd on esimene konkreetne ettepanek välja tulnud: Mart Võrklaevale alluv maksuamet tahab muuta seadust, et saada masspäringutega infot nii kõigi Eestis pangaarvet omavate inimeste kui ettevõtete pangaarvete sisu kohta. Hiljem on võimalik selle alusel hakata isikuid konkreetsemalt profileerima.