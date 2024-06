ANDREI KOROBEINIK Suure venna vaikne tulemine

Maksuameti hiljutine ettepanek, mis annaks ametnikele ligipääsu kõikide Eesti kodanike ja ettevõtete pangakontode andmetele, on tekitanud elavat arutelu väga erinevates ringkondades. Ettepaneku loogika on mõistetav – raskel ajal võiks tehingute läbivaatamine tuua uusi tuluallikaid riigile, kuid samas tekitab sellise ulatusliku jälgimisprogrammi potentsiaalne rakendamine sügavaid küsimusi isikuandmete kaitse ja põhivabaduste osas.

Maksuamet väidab, et soovib andmeid saada koondvaatena, kuid reaalsus on paraku hoopis midagi muud. Kui automaatse analüüsi käigus selguvad anomaaliad, siis hakatakse uurima konkreetseid tehinguid ehk siis ametnik võib üle vaadata iga ülekande või krediitkaardi kande. See tähendab, et algne «üldine» jälgimine võib kiiresti muutuda väga isiklikuks, kui algoritmid või tehisintellekt leiavad midagi kahtlast.