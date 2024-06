Ühelt poolt on loomulik, et eestikeelsele haridusele üleminek kui viimaste aastakümnete olulisim ja suurim haridusreform tekitab hirme ja segadust, teisalt aga tuleb arvestada, et asjatud hirmujutud külvavad segadust nendes, keda see reform kõige rohkem puudutab, õpilastes ja nende vanemates, ning see ei tule edukale üleminekule kindlasti kasuks, kirjutavad Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli õppejõud eesotsas professor Birute Klaas-Langiga.