Hiina vastas Ukraina presidendi süüdistustele, et Hiina on asunud veenma riike mitte osalema Ukraina rahukonverentsil Šveitsis. Madalal pressiesindaja tasemel arvati, et Hiina ei ole valinud poolt ega õhuta sõda. Lisaks teatati, et Hiina peab suhteid Ukrainaga väga oluliseks ning Hiina on Ukraina suurim kaubanduspartner. Hiina vihjab taaskord suurele majanduskahjule, mida Ukraina kannaks, kui rikub suhted Hiinaga.