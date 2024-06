JUHTKIRI Valime Eesti huvid

Pühapäeval, 9. juunil valivad Eesti ja Euroopa Liidu kodanikud Eestis Euroopa Parlamenti. Sellele on eelnenud eelhääletus ja e-valimised. Ja kuigi Euroopa Parlament võib tunduda meile kauge, asudes vaheldumisi Brüsselis ja Strasbourgis, on nüüdsetel valimistel tavalisest suurem kaal. Seega on suurem kaal ka meist igaühe häälel.

Sest Euroopa Parlamendi valimised ei toimu üksnes Eestis, vaid veel 26 ELi liikmesriigis. Prognoosid ütlevad, et kohti võivad europarlamendis juurde saada just need jõud, kes soovivad ELi lõhestada ja on venemeelsed. Siit lähtub selge oht Eesti julgeolekuhuvidele – venemeelsed ja ELi-vastased jõud ei pruugigi nii väga Moskvale mett moka peale määrida, vaid nad muudavad lihtsalt Euroopa Parlamendi teovõimetuks. Näiteks sai praegune Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen 2019. aastal ametisse vaid üheksa enamushäälega. Kui takerdub Euroopa Komisjoni ametisse saamine või mingi muu oluline hääletus, on Euroopa Liit düsfunktsionaalne. See on aga vesi Kremli veskile. Viimane peab Euroopa Liidu ja selle institutsioonide vastu pidevat infosõda.