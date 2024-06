Need muutused pole enamasti aidanud lisandväärtuse loomisele kaasa. Kuid praegune riigi plaan anda Maksu- ja Tolliametile (MTA) laialdased volitused jälgida kõikide Eesti kodanike ja ettevõtete pangakontosid on mind väga negatiivselt puudutanud. Just täna, kui kandideerin parempoolsena, on õige aeg tuletada meelde ja kinnitada meie lubadust - «Kaitseme vabadust». See on nüüd olulisem kui kunagi varem. Meie eesmärk on tagada, et Eesti riik saab tulevikus jõukaks, mitte lihtsalt vanaks, säilitades samal ajal meie kodanike vabadused ja õigused.