OLEV-ANDRES TINN USA kohtuotsused ei saa mõjutada meie omavahelisi suhteid

Aus ja läbipaistev kohtumenetlus, kus kohtuotsus ei sõltu inimese staatusest, kus iga ametkond teeb ära oma töö, on tugeva ja rikka riigi alus. Ausatel valimistel saab kodanik teha oma valikud, teades kõigist asjaoludest. Ei ole muret sellepärast, et USA kodanikud teeksid endale halva valiku, teades nii kandidaatide seisukohti, tulevikuplaane kui ka minevikutegusid.

USA seaduslikud kohtuotsused ei saa olla takistuseks Eesti ja USA omavahelistele suhetele või neid mõjutada. Need on tugevad ja sõbralikud, sest mõlemad riigid jagavad ühiseid väärtusi, nagu demokraatia, inimõigused ja julgeolek. USA on Eesti jaoks oluline liitlane NATOs ning mõlemad riigid jagavad ühiseid huve ja eesmärke rahvusvahelistes küsimustes ning rohelised usuvad, et mõlemad riigid jätkavad tihedat koostööd.