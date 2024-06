HANNES TOOMSALU Venelased on ainuüksi 201 ruutkilomeetri okupeerimiseks maksnud sama hinda, mis kogu Afganistanis

Paljud analüütikud on loobunud igapäevastest Ukraina ülevaadetest ja teevad kokkuvõtteid nädala ja kuu kohta. Üks selliseid on näiteks WarMapper. Kuu kohta tehakse ülevaateid hõivatud ja vabastatud territooriumide kohta. Nädala kokkuvõttes räägitakse neist detailsemalt.

Käes on juuni algus ja eile oligi see päev, kus «sõja kaardistajad» tegid kokkuvõtte territooriumide hõivamise kohta. Venelaste poolt hõivatud Ukraina territooriumide protsent vist kellelegi midagi suurt ei ütle – 17,57. Ukraina on suur riik ja 17+ protsenti on püsinud juba pikka aega. Sealhulgas hõlmab see Donetski, Luhanski ja Krimmi juba varem hõivatud alasid.