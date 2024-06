Raul Eamets Majanduskasvu ootuses

Eelmise nädala lõpus avaldatud sisemajanduse kogutoodangu (SKT) andmed kinnitasid seda, mida juba kuu alguses teadsime. Me oleme keset pikka vinduvat majanduslangust. Kui kiirhinnag kuu alguses näitas, et majandus kukkus aasta võrdluses 2,1 protsenti, siis reedel avaldatud andmetel oli langus 2,4 protsenti. Kahjuks oleme selle näitajaga ELi punaste laternate seas, sest meist kehvem oli olukord veel ainult Iirimaal, kus langus ulatus pea 5 protsendini. Natuke paremad, aga ikkagi samas «languse liigas» olid peale meie veel Austria, Rootsi, Holland, Soome ja Saksamaa. Kolm nendest on meile väga olulised väliskaubanduse partnerid. Pean silmas Soomet, Rootsit ja Saksamaad. On vana tõde, et kui meie kaubandusparteritel läheb kehvasti, läheb kehvasti ka meil, sest eksport ja import moodustavad väga suure osa Eesti majandusest.