RIHO TERRAS Otsustusvõimetu valitsus on potentsiaalne oht julgeolekule

9 kvartalit järjestikust langust on viinud meie majanduse kuus aastat ajas tagasi ning valitsus ei suuda pakkuda ühtegi lahendust. Mööda Eestit ringi sõites kuuleb üha enam ettevõtjate suust, et nad on otsustanud oma tegevuse kokku tõmmata. «Kaua sa jaksad peale maksta?», kõlab kui ühest suust.