RAINER SAKS Ukraina on asunud metoodiliselt töötlema venelaste tagalat

Ukraina president Zelenskõi kõneles Singapuri julgeoleku foorumil. Ta nimetas muu hulgas, et 106 riiki on teatanud oma osalemisest Ukraina rahukonverentsil Šveitsis. Ühtlasi lisas president, et mõni riik on asunud tegema koostööd Venemaa konverentsil osalemise vastu.

Praeguseks on teada, et olulistest riikidest ei osale rahukonverentsil Saudi Araabia. Ukraina president küll avaldas, et nad on kutsunud Šveitsi rahukonverentsile ka Palestiina kui iseseisva riigi delegatsiooni, kuid vähemalt Saudi Araabia jaoks on olulisemad muud kaalutlused suhetes Venemaa ja Hiinaga.