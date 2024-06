Juhtkiri Riigi silm ka pangakontodele

Ettepanek tähendaks sihitud andmevahetuse korraldamist kommertspankadega, mis näitaks, kui palju raha ettevõtte pangakontolt aastas läbi liigub. Samuti on kõlanud idee, et sama võiks teha ka eraisikute kontodega.

Ameti esindajad räägivad juba mõnda aega sellestki, et ettevõtetel tuleks deklareerida kõigi oma arvete teised tehingupooled. Praegu kehtib see nõue enam kui tuhande euro suuruste arvete puhul.

Ametnikud õigustavad selliseid ettepanekuid mõistagi riigieelarve olukorraga. Kuna see on väga pingeline, siis on kõigi maksude kokku kogumine muidugi iseäranis oluline.

Maksu- ja tolliameti asejuht Raili Roosimaa on kommenteerinud, et täiendavad andmed aitaks maksuametil täiendada oma riskimudeleid. See lubaks ametnikel rohkem tegeleda probleemsete maksumaksjatega ja tülitada vähem neid, kellel kõik on korras. Siinkohal võib ehk tekkida kiusatus irooniliselt lisada, et viimastel pole ju ometi midagi varjata.